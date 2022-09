Alexandre Faria, presidente do Estoril Praia (do clube e não da SAD) manifestou-se sobre o episódio deste sábado no António Coimbra da Mota, quando um pai e uma filha com a camisola do FC Porto foram insultados por adeptos do Estoril.

«Sinto vergonha pelo que sucedeu no Estádio António Coimbra da Mota, mas não posso permitir que se retirem os factos do seu devido contexto. Só assim podemos ter uma opinião bem fundamentada», começou por escrever.

«A diferença entre uma ação e uma reação: apesar do jogo tenso, por várias razões relativas à competição, é imperdoável e injustificável o que aquela menina viveu. Não merecia e ninguém se revê no que aconteceu, sendo absolutamente reprovável. As informações obtidas apontam, porém, para o facto de não se ter tratado de um acto espontâneo por parte de adeptos do Estoril Praia, mas sim de uma reação a provocações constantes por parte do pai da criança, desde o início do jogo, ofendendo, com os maiores palavrões imagináveis e com gestos, quem se encontrava na bancada de adeptos do Estoril Praia, esgotando a paciência de qualquer ser humano num momento daqueles.»

O presidente do Estoril insiste que «nada justifica aquela reação», mas acrescenta que não se pode retirar o que se passou «do contexto provocatório que se prolongava há demasiado tempo e sem justificação, conforme diversos relatos transmitidos».

«Sejam verdadeiros na análise, porque não pode ficar para a história apenas uma parte do vídeo que visa tão só envergonhar uma instituição que merece respeito pelo que tem conseguido alcançar no Desporto nacional.»

Alexandre Faria coloca depois duas questões para reflexão.

«Porque é que alguns adeptos do Estoril Praia, integrados num grupo que é reconhecido e premiado pelo seu FairPlay em diversas ocasiões e por várias entidades, se insurgiu só contra aquele pai, originando que fosse conduzido pelos seguranças para outro local da bancada do Estádio? Porque é que os restantes adeptos do FC Porto, que se encontravam precisamente na mesma bancada, assistiram ao jogo todo sem que tivessem sido importunados em algum momento?», questiona.

«Aquela menina, contudo, não merecia nada daquilo, pelo que lhe apresento os meus sinceros pedidos de desculpa e o forte desejo que continue a assistir a jogos de futebol. E nunca mais poderá voltar a acontecer algo semelhante.»

Por fim, Alexandre Faria diz que o clube e a SAD do Estoril Praia vão tomar medidas depois deste triste acontecimento.

«Mesmo sabendo que continuamos a pregar sozinhos neste deserto, não desistimos de defender aquilo em que acreditamos, promovendo um Desporto de princípios e de valores, de respeito e de inclusão. Por isso, o facto ocorrido não será por nós esquecido. O clube e a SAD irão analisar diversas medidas a aplicar no Estádio António Coimbra da Mota, aproveitando os bons exemplos que existem pela Europa, de modo a garantir todas as condições aos seus sócios e a quem nos visita.»