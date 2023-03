João Mário saiu lesionado na segunda parte da receção do FC Porto ao Estoril, esta noite. Num lance sozinho, o lateral-direito colocou mal a perna e imediatamente caiu no chão, com dores.

Depois de ser assistido, João Mário ainda regressou ao jogo, mas depois foi mesmo substituído, ao minuto 56, por Rodrigo Conceição.

O lance: