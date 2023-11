O Estoril venceu esta noite o FC Porto, no Estádio do Dragão, por 1-0, no jogo que abriu a jornada dez da Liga.

Marcelo Carné defendeu um penálti de Taremi logo aos sete minutos e Holsgrove fez o único golo do encontro a um quarto de hora do fim, com um golaço de livre.

O resumo do jogo: