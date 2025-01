Gonçalo Borges pode estar de saída do FC Porto e, sabe o Maisfutebol que, ao contrário do que aconteceu em agosto de 2024, altura em que o jogador dos dragões recusou qualquer negociação com o clube francês, desta vez, tem interesse em mudar-se para França.

O clube do nordeste gaulês apresentou uma proposta de 6,5 milhões de euros, em contraste aos 9 milhões de euros apresentados em agosto. Os azuis e brancos, no entanto, pedem 7 milhões de euros.

Os clubes estão assim em negociações para a transferência do internacional jovem por Portugal. O jogador de 23 anos foi opção dos dragões em 23 jogos, tendo marcado dois golos e feito três assistências.

O Estrasburgo recorde-se, tem uma ligação administrativa com o Chelsea, está no nono lugar da Liga Francesa.