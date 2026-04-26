O FC Porto arrancou uma vitória difícil, mas muito importante, na Reboleira, frente ao Estrela da Amadora. Foram três pontos suados até ao fim e que, por isso mesmo, quando o árbitro apitou pela última vez, muito deles caíram no relvado de cansaço.

Depois disso, a equipa juntou-se junto à bancada onde estavam milhares de adeptos - que foram, também eles, incansáveis no apoio à equipa -, e juntos fizeram a festa. Muitos abraços, muitos saltos, muitos gritos de «Eu quero o Porto campeão). Será uma questão de tempo.