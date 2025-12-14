«E. Amadora está entre os melhores em termos de criação ofensiva»
Francesco Farioli deixou elogios ao adversário, enaltecendo a mudança com o novo treinador
01:29
Farioli: «Estrela é uma das melhores equipas na criação ofensiva»
02:18
«Karamoh? Aceitou o caminho que definimos e a oportunidade está ao virar da esquina»
01:24
«Samu ansioso? Não acho que seja a melhor palavra, acho que quer muito marcar»
02:13
«Exigências do mercado? Estamos a trabalhar muito nos bastidores com o presidente»
01:25
«Kiwior, Martim Fernandes e Pedro Lima podem ocupar a posição de Moura»
01:12
«Jogar com quatro dias de diferença dá-nos a oportunidade de recuperar»
00:21
Farioli: «Gabri Veiga e Rodrigo Mora vão estar nos convocados»