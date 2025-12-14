Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Estrela da Amadora, desta segunda-feira [20h45], a contar para a 14.ª jornada da Liga. O técnico dos dragões deixou elogios ao adversário.

E. Amadora está entre as melhores em termos de criação ofensiva

«Amanhã jogamos com uma equipa que está a jogar bem. Mudaram de treinador recentemente, o que teve um forte impacto. É uma equipa que está entre as melhores em termos de criação ofensiva, por isso vai exigir da nossa parte muita atenção e concentração. Eu já lhe disse as dificuldades que o jogo de amanhã vai apresentar. É uma equipa que mudou recentemente o treinador. Fizeram um grande investimento para apoiar o atual. Eu acho que o impacto foi realmente positivo. Então, eu acho que esses já são elementos suficientes para nós estarmos prontos.»

Aquilo que o FC Porto pode controlar é a atitude

«Acho que a melhor prova disso é o jogo contra o Tondela, onde a mesma equipa, os mesmos jogadores, com uma certa atitude na primeira parte não fizeram realmente o trabalho que temos de fazer. E na segunda parte, com uma atitude melhor e uma mentalidade melhor, em cinco minutos conseguiram mudar a dinâmica do jogo. Então, acho que esta é a chave, porque, infelizmente, não podemos controlar 100 por cento dos resultados. Mas o que podemos controlar é a nossa atitude.»