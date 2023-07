Depois da derrota com o Wolverhampton, o FC Porto encerrou, esta quarta-feira, o estágio no Algarve com um empate a três golos diante do Estrela da Amadora, no Estádio da Bela Vista, em Lagoa.

Os tricolores marcaram, ainda na primeira parte, por intermédio de Kikas e Capita, que bisou, enquanto Danny Namaso também apontou dois golos antes do intervalo e Mehdi Taremi, de penálti, anotou o outro tento dos dragões na segunda parte.

Sérgio Conceição apresentou um onze totalmente diferente do da véspera e foi a jogo com: Samuel Portugal; Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell; André Franco, Grujic, Bernardo Folha e Gonçalo Borges; Danny Namaso e Fran Navarro.

Francisco Meixedo, João Marcelo, Zaidu, João Mendes, Romário Baró, Stephen Eustáquio, Galeno, Taremi e Toni Martínez foram suplentes utilizados.

João Mário, Evanilson e Gabriel Veron continuam no boletim clínico.

Já Sérgio Vieira, apostou no seguinte onze: António Filipe; Hevertton Santos, Johnstone, Lucão, Erivaldo Almeida e Shinga; Keliano e Pedro Sá; Luan, Capita e Kikas.

O FC Porto, que no dia 9 de agosto arranca oficialmente a época com a disputa da Supertaça diante do Benfica, volta a entrar em campo a 29 de julho, no Estádio do Dragão, diante do Rayo Vallecano.

Já o Estrela, defronta o Benfica B no mesmo dia, também em jogo-treino.