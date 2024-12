Declarações de Bruno Brígido após a vitória do FC Porto sobre o Estrela da Amadora, em flash interview à Sport TV:

[Análise ao jogo]

«Infelizmente, acho que sofremos demasiado cedo. Isso atrapalha a nossa estratégia. Fizemos um primeira parte dentro do que preparámos. Contivemos as chances do FC Porto. Na segunda, tiveram mais volume e já depois com menos um elemento nós arriscámos. Perdido por um ou por dois não fazia a diferença. Que isto sirva de lição e que possamos fazer um grande resultado em casa.»

[Semana difícil de lesões]

«Claro que não é legal quando acontece, mas é uma oportunidade de mostrar o valor do plantel e hoje ficou a prova disso. O 1-0 era mais acertado, se calhar. Não sentimos muito falta dos que faltaram. Uma palavra aos adeptos que vieram até aqui.»

[Diferença grande entre casa e fora]

«É um facto. O que nós podemos dizer é que não sentimos isso. Não é para nós muito confortável estar tanto tempo sempre sem ganhar fora. Mas a preparação é a mesma.»