Mehdi Taremi começou o jogo frente ao Estrela Amadora no banco do FC Porto, mas saltou para dentro do campo lofo aos 15m, para substituir o lesionado Evanilson.

Como se pode ver num vídeo gravado nas bancadas do Estádio José Gomes, quando o avançado iraniano se levantou para iniciar o aquecimento, um adepto mostrou-lhe umas braçadeiras e uma touca.

Cerca de 15 minutos depois, o avançado do FC Porto respondeu à «provocação» dando vantagem aos dragões no jogo.