De loucos! Os responsáveis do Estrela da Amadora fizeram-se acompanhar de vários agentes da Polícia de Segurança Pública na deslocação por dentro do Estádio do Dragão, para se apresentarem na sala de imprensa de modo a falar com os jornalistas.

Tudo aconteceu no final da vitória do FC Porto por 1-0, nesta segunda-feira, num jogo em que o Estrela acabou reduzido a dez jogadores por expulsão de Danilo Veiga, aos 74 minutos, o que revoltou os estorilistas.

Segundo apurou o Maisfutebol, os ânimos exaltaram-se no túnel do Dragão e a intervenção da PSP foi necessária quando vários elementos do staff do E. Amadora foram empurrados e ameaçados por seguranças privados do estádio.

O próprio treinador José Faria reconheceu que o caminho até à sala de imprensa não foi normal. «Desculpem o atraso, não estava fácil chegar aqui», referiu aos jornalistas.