Stephen Eustáquio foi convocado pela seleção do Canadá, que vai disputar a final four da Liga das Nações da CONCACAF este mês.

O médio do FC Porto foi um dos 23 eleitos pelo selecionador Jesse Marsch, assim como outras caras conhecidas, como Alphonso Davies e Jonathan David.

O Canadá defronta o México no dia 20 de março e o vencedor jogará a final com os EUA ou o Panamá.

Eustáquio, de 28 anos, conta com 47 internacionalizações e quatro golos pela seleção canadiana.

