Stephen Eustáquio está na lista de convocados pelo Canadá para jogar a Gold Cup e a presença no Mundial de Clubes, ao serviço do FC Porto, não está em risco (nem estará).

Antes de se juntar aos azuis e brancos (11 de junho), o médio marcará presença nos amigáveis frente a Costa do Marfim e Ucrânia, agendados para 7 e 10 de junho, respetivamente. Ora, a partir daqui, a prioridade passa a ser o FC Porto e tendo em conta que a Gold Cup apenas termina a 6 de julho, caso os azuis e brancos sejam eliminados antes disso, Eustáquio poderá participar nos restantes encontros da seleção canadiana.

Recorde-se que o Mundial de Clubes apenas termina a 13 de julho e até se pode dar o caso de Eustáquio não participar em qualquer jogo do Canadá na Gold Cup. O selecionador Jesse Marsch convocou um total de 26 jogadores.

#CANMNT squad announced for 2025 Concacaf Gold Cup 🏆🍁



Canada will face Honduras, El Salvador, and Curaçao in the Group Stage of North America's premier international tournament starting 17 June.



La sélection du #CANMNT annoncée pour la Gold Cup de la Concacaf 2025 🏆🍁… pic.twitter.com/ZRFaPHLkOE