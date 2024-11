Apesar de ter nascido em Ontário e de, recentemente, ter sido associado a uma mudança para a MLS, com o Toronto FC a colocar-se como melhor opção, Stephen Eustáquio desmentiu essa possibilidade.

«Essas ligações com a MLS, não sei porquê... O meu irmão estava sempre a mandar-me print screens de adeptos do Toronto FC a dizer para eu voltar. Isso nunca foi uma opção para mim. Quero esclarecer isso», vincou o médio do FC Porto, no podcast Strikers Corner, com Cyle Larin e Jonathan David, colegas de seleção.

«Só porque na fase em que estou... tenho 27 anos, estou feliz no FC Porto, compreendo que sou um jogador muito importante para a equipa. Não sou um dos jogadores mais velhos, mas estou lá há quatro temporadas. Com jovens jogadores a aparecer, é sempre importante ter os mais velhos com experiência. Sinto que meu trabalho é apreciado. [Tenho] 27 anos, estou num bom momento da minha vida e estou feliz no FC Porto, a cidade é incrível, os companheiros de equipa são incríveis, o clube é fantástico, os adeptos são incríveis. Jogo competições europeias. Tenho tudo», prosseguiu.

«Claro que quero jogar todos os minutos de todas as competições, mas às vezes não é possível e temos de respeitar, continuar a trabalhar duro. Estou muito feliz onde estou agora», afirmou ainda o jogador dos dragões.

Eustáquio recordou também o momento em que aceitou o convite do Canadá e garantiu que prefere «ter cem internacionalizações pelo Canadá do que nunca ser convocado por Portugal».

«Quando acabei o meu percurso nos sub-21, olhei para a equipa principal (risos)… Sou um português feliz, temos, provavelmente, a melhor seleção do mundo, no papel. O Ruben Neves estava a ser chamado, Renato Sanches, Bruno Fernandes, Danilo, jogadores de qualidade de topo. O Gedson estava a jogar pelo Benfica, grande jogador. Pensei: “vou lutar por um lugar e esperar para, provavelmente, ser chamado para um amigável contra Islândia e nunca ir de novo ou abraço esta nova oportunidade com Canadá?"», revelou.

Eustáquio, que tem contrato até 2027, leva dois golos e uma assistência em 14 jogos esta temporada com o FC Porto.