Antes de concentrar-se com a seleção do Canadá para disputar a Copa América, Stephen Eustáquio foi o protagonista de uma reportagem da TSN - que foi agora para o ar -, onde o médio do FC Porto recordou os primeiros passos da carreira, a escolha de outra seleção e a morte da mãe.

«Os meus pais são portugueses. Viveram 10 anos no Canadá e foi onde nasci, em Ontário. Mas eles quiseram voltar [a Portugal] e é onde estou desde então», começou por contar, antes de falar da mãe, que morreu vítima de doença prolongada a 15 de abril de 2023.

«A minha mãe estava sempre a ver os treinos e os jogos, era ela que nos levava, a mim e ao meu irmão. Estava sempre lá, apoiava-nos muito. Não percebia de futebol, mas estava sempre lá», recordou.

Eustáquio falou ainda do momento em que sofreu uma rotura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, logo no segundo jogo pelos mexicanos do Cruz Azul. «Quando pus o pé no chão, senti que a perna partiu em dois sítios. A minha mãe ligou-me a seguir e chorava a dizer que viu o lance. Era eu que lhe dizia: “Calma, vai corre tudo bem. Não te preocupes”»

Já recuperado, o médio do FC Porto, que foi internacional sub-21 por Portugal, recebeu uma chamada para jogar pelo Canadá e, em família, tomou a decisão. «Senti que os sete anos em que vivi no Canadá foram muito bons e a única forma de retribuir seria jogar por eles. E é um sentimento muito especial.»

«[Soube que a minha mãe estava doente] em agosto de 2022. Era cancro no cérebro. Tentámos fazer tudo, ela queria muito ir ao Mundial do Qatar», afirmou.

«Nem tive tempo de chorar a minha mãe», disse ainda Eustáquio, antes de desabar em lágrimas. «Houve uma certa altura em que eu falava com ela e ela não me respondia.»

Em abril deste ano, Eustáquio viu nascer a filha Benedita. «Era algo que eu e a minha namorada queríamos muito. É o ciclo da vida, muita gente vê a minha mãe na minha filha. Eu vejo. A minha mãe era a pessoa mais especial. Se me conhecem, conhecem-na a ela, porque sou o espelho dela. Era mesmo a melhor mãe do mundo.»

A reportagem, refira-se, foi gravada antes da morte do pai de Eustáquio, em maio.