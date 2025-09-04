O Canadá defronta a Roménia esta sexta-feira num jogo particular e Stephen Eustáquio aproveitou para recordar a estreia na Seleção Nacional de sub-21 ao lado de Diogo Jota, capitão dessa equipa.

A estreia aconteceu a 10 de novembro de 2017, em solo romeno. Nessa altura, o atual internacional A pelo Canadá partilhava o balneário da «seleção de esperanças» com uma geração de grande talento, que incluía jogadores como Rúben Dias, João Félix e Rafael Leão, para além de Diogo Jota.

«Não jogámos mesmo em Bucareste, mas foi na Roménia e empatámos 1-1. Lembro-me que tínhamos grandes jogadores. O Rúben, o Leão, o Félix e o Diogo, que, salvo erro, era o nosso capitão. Era uma grande equipa, dava prazer jogar ali», lembrou Eustáquio, em declarações ao canal OneSoccer, antes de falar sobre a morte de Diogo Jota.

«Perder o Diogo foi muito duro. É daquelas notícias que ninguém quer receber. Estava de férias, faltavam dois ou três dias para acabarem. Foi uma espécie de alerta, a lembrar que coisas más podem acontecer a qualquer pessoa. Temos de aproveitar a vida. O Diogo não fez nada de mal, foi um acontecimento muito infeliz. Mas as memórias permanecem connosco e ele era uma pessoa incrível», sublinhou.