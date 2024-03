Evanilson abordou a não convocatória para a seleção do Brasil, numa entrevista dada à Sport TV.

Num excerto publicado nas redes sociais, o avançado brasileiro diz que ficou feliz pelas chamadas de Galeno, Wendell e Pepê e assegura que vai continuar a trabalhar para um dia se juntar aos companheiros de equipa ao serviço da «canarinha».

«Fico feliz pelos jogadores brasileiros que foram à seleção do Brasil, pergunto-lhes todos os dias pelos treinos com a restante equipa, a minha oportunidade ainda não chegou, mas vou continuar a fazer o meu trabalho, que mais tarde pode surgir.

Só tenho de continuar a trabalhar, que a hora vai chegar. Do meu ponto de vista, estou a fazer um bom trabalho, a concorrência na seleção do Brasil é muito grande, tem outros grandes jogadores e cabe ao treinador decidir», disse o avançado do FC Porto.

Ao serviço do FC Porto, esta temporada, Evanilson soma 22 golos e cinco assistências, em 34 jogos, divididos por todas as competições.