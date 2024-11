Evanilson mudou-se esta temporada para o Bournemouth, mas não esquece as quatro temporadas que passou no FC Porto. O avançado brasileiro assumiu que ainda acompanha os dragões e confessou ter saudades dos compatriotas com quem jogou na Invicta.

«Tenho muitas saudades dos colegas. Do Pepê, Wendell, Galeno... de todos. Tenho um grupo com eles e vamos falando. Tenho muitas saudades do FC Porto, o clube que me abriu as portas da Europa. Fiquei com um sentimento incrível [pelo clube], estou grato a todos e aos adeptos que sempre me apoiaram. Tenho saudades disso tudo, mas agora é pensar aqui [no Bournemouth]. Sempre dá, vejo os jogos. Quero desejar boa sorte para eles e dizer que estou sempre a apoiar», disse o jogador de 25 anos em declarações à DAZN.

Em nove jogos esta temporada, diga-se, Evanilson leva dois golos.