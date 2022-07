O futebolista brasileiro Evanilson está a contas com uma contratura muscular no glúteo direito, de acordo com a informação dada pelo FC Porto na tarde deste domingo, após o treino matinal que marcou a preparação para a primeira jornada da I Liga 2022/23.

Evanilson, autor do segundo de três golos ante o Tondela, na conquista da Supertaça, saiu agarrado ao glúteo direito, ao intervalo, não tendo voltado para a segunda parte no Municipal de Aveiro: foi substituído por Toni Martínez.

Na conferência de imprensa pós-jogo, e questionado pelo Maisfutebol, o treinador Sérgio Conceição esclareceu que Evanilson «não foi capaz de iniciar o segundo tempo» porque teve «um pequeno problema muscular».

O avançado, que fez trabalho de ginásio e tratamento, juntou-se a Wilson Manafá nas ausências: o lateral-direito segue em tratamento, trabalho de ginásio e fez também treino condicionado.

O FC Porto, que no próximo sábado recebe o Marítimo (20h30) no arranque do campeonato, volta agora a trabalhar no Olival às 17 horas de terça-feira.