Evanilson foi eleito o jogador da semana da Liga dos Campeões.

O avançado do FC Porto esteve em plano de destaque na terceira jornada da fase de grupos da prova milionária, ao apontar um hat trick no triunfo dos dragões na Bélgica, diante do Antuérpia (4-1).

Evanilson superou a concorrência de Gabriel Jesus (Arsenal), Santiago Giménez (Feyenoord) e Raum (Leipzig).

Recorde-se que o atacante brasileiro também integra a equipa da jornada da Champions.

Esta é a segunda vez - em três possíveis - que um jogador do FC Porto vence esta distinção, depois de Galeno ter arrecadado o prémio na ronda inaugural.