O futebolista brasileiro Evanilson realizou treino condicionado no regresso do FC Porto aos trabalhos, esta terça-feira, depois de um dia de folga.

O avançado, autor do segundo dos três golos na vitória ante o Tondela, na Supertaça, no sábado, saiu ao intervalo e o FC Porto informou, no domingo, que Evanilson estava a contas com uma contratura muscular no glúteo direito.

Na conferência de imprensa pós-jogo, e questionado pelo Maisfutebol, o treinador Sérgio Conceição esclarecera que Evanilson «não foi capaz de iniciar o segundo tempo» porque teve «um pequeno problema muscular».

Wilson Manafá realizou tratamento, ginásio e treino condicionado, de acordo com a informação dada pelo FC Porto ao início da noite.

A equipa volta a treinar na manhã desta quarta-feira.

O FC Porto recebe o Marítimo no sábado (20h30) no arranque do campeonato.