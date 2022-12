Evanilson sofreu uma lesão no ligamento lateral interno no joelho direito no jogo dos quartos de final da Taça da Liga, anunciou o FC Porto.

O avançado entrou ao intervalo na receção frente ao Gil Vicente, na noite de quarta-feira, mas saiu aos 55m, substituído por Pepê, após um choque com um jogador barcelense que lhe provocou a lesão.

De referir que o brasileiro de 23 anos regressou recentemente à competição, após ter sofrido uma entorse no joelho esquerdo no dérbi frente ao Boavista, a 12 de novembro.

Evanilson está agora entregue ao departamento médico. Por sua vez, Zaidu evoluiu para treino condicionado, enquanto Pepe, Francisco Meixedo e Eustaquio continuam tratamento.

No treino desta quinta-feira, o guarda-redes Roko Runje, da equipa B, voltou a estar à disposição da equipa técnica liderada por Sérgio Conceição.

Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira, a partir das 10h30, na preparação para a receção ao Arouca, da 14.ª jornada da Liga (quarta-feira, 21h15, Sport TV).