Gabriel Veron e Evanilson evoluíram para treino integrado condicionado esta quarta-feira no treino do FC Porto, na véspera da deslocação a Chaves, para o duelo da segunda jornada do grupo A da Taça da Liga.

Veron tinha realizado treino condicionado na terça-feira e Evanilson tinha realizado tratamento, de acordo com a informação dada pelo FC Porto no seu sítio oficial.

Esta manhã, no Olival, Francisco Meixedo, Zaidu e Stephen Eustáquio realizaram tratamento. O treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, admitiu esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que o médio internacional pelo Canadá deve estar de fora «nas próximas semanas».

Na sessão, às ordens de Sérgio Conceição, estiveram novamente os quatro jogadores da equipa B que estão a trabalhar com o grupo: Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva.

Ausentes continuam, naturalmente, Diogo Costa, Pepe e Otávio, em representação da seleção de Portugal no Mundial 2022.

O Desp. Chaves-FC Porto joga-se a partir das 19 horas de quinta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.