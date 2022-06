A última temporada serviu de afirmação para Evanilson no futebol português e europeu. O avançado do FC Porto apontou 21 golos e foi um elemento preponderante na equipa, depois do período de adaptação no primeiro ano, onde até desceu à equipa B em cinco jogos.

«Foi um ano bastante difícil para mim. Eu queria chegar e jogar, como todos os jogadores. Mas foi um ano de adaptação, tive de me adaptar ao futebol de Portugal. Para mim, era totalmente diferente comparativamente ao do Brasil. Eu gostei de descer para o FC Porto B porque não tinha tantos minutos na equipa A e desci para ajudar, para ganhar minutos, ganhar ritmo de jogo, e também foi importante para ajudar a equipa na segunda divisão. Fico feliz por ter ajudado. Quando eu desci, nós ganhámos, pude fazer golos. Na equipa principal, mesmo não tendo muitas oportunidades, também pude ajudar. Foi mais um ano de adaptação. Na atual temporada, deu para ver que eu evoluí muito. Fico feliz em ter ajudado o FC Porto, ainda mais nesta temporada em que fui o segundo melhor marcador», disse, em entrevista ao Lance.

Em 2021/22, Evanilson considera que deu «um salto» na sua progressão, mas assume que ainda pode dar mais.

«Estou num nível bom na minha carreira, mas não estou num nível top. Tenho muito para evoluir. Mas é trabalhar para isso. Se algum clube grande vier… Vou tentar fazer o meu melhor no FC Porto. Vou trabalhar muito para estar preparado ao máximo», afirmou.

Sérgio Conceição também merece uma quota parte do sucesso do atacante brasileiro. «A nossa relação é muito boa. Ele é um técnico muito exigente, que sabe separar a hora de brincar com a hora de trabalhar. Nos treinos é difícil alguém brincar com ele. Todo o grupo gosta dele, da forma que ele e todo o staff trabalham. Isso ajuda muito o jogador a evoluir no dia a dia.»

Já com o parceiro de ataque, Mehdi Taremi, o entendimento resume-se às quatro linhas. «Conselhos ele não me dá porque não fala português e eu não falo inglês [risos]. Entendemo-nos mais dentro de campo. No treino, procuramos esse entrosamento e tem dado certo durante os jogos, mas vamos ensinando um ao outro dentro de campo, por sinais e apontando. Ele sabe algumas coisas [de português], mas muito pouco, igual a mim no inglês.»

Ainda quando alinhava no Fluminense, Evanilson bisou perante o Flamengo de Jorge Jesus. Já em Portugal, o avançado portista também marcou dois golos no triunfo diante do Benfica, nos oitavos de final da Taça, que ditou a saída do técnico, em dezembro. Ainda assim, o avançado de 22 anos não se define como «carrasco» de Jesus.

«Até brincámos com isso porque fiz golo contra o Flamengo também. Fico muito feliz em poder aparecer e marcar contra as equipas dele. Não me sinto responsável pela demissão dele, acho que não tem nada a ver. Não sei o que aconteceu no Benfica, já havia uma confusão», vincou.

Evanilson admitiu ainda que gosta «muito» do futebol inglês e confessou o desejo de ser chamado à seleção brasileira.

«O meu sonho é ser convocado para a seleção principal. Trabalhei muito neste ano para que a oportunidade chegasse. Não consegui ainda, mas vou continuar firme. Se eu tiver de ser convocado, vou ficar muito feliz, vou dar o meu máximo para poder ajudar. Acho que este Mundial já está muito em cima da hora, mas vou trabalhar para tentar ir ao próximo», rematou.

Evanilson soma 70 jogos pela equipa principal do FC Porto. O atacante já marcou 25 golos e anotou cinco assistências.