O FC Porto oficializou a venda de Evanilson ao Bournemouth.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o clube azul e branco confirmou a alienação de 100 por cento dos direitos económicos do avançado brasileiro por 37 milhões de euros, com mais dez em função de objetivos.

Assim, a SAD portista poderá arrecadar até um máximo de 47 milhões de euros com a venda do avançado brasileiro.

O FC Porto informou também que reservou 10 por cento de uma mais-valia de uma eventual futura venda do jogador e que antes da formalização do negócio com o clube da Premier League adquiriu os 20 por cento dos direitos económicos de Evanilson, que estavam na posse dos brasileiros do Tombense, por 4,75 milhões de euros, €1,5M em variáveis.

A SAD portista vai assumir a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade, mas não houve «qualquer intervenção de intermediação»

COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem informar o mercado que chegou a um acordo com o AFC Bournemouth para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos do jogador profissional de futebol Evanilson pelo valor total de 47M€ (quarenta e sete milhões de euros), correspondendo a uma remuneração fixa de 37M€ (trinta e sete milhões de euros), acrescida de uma remuneração variável máxima de 10M€ (dez milhões de euros). Este acordo prevê finalmente 10% de uma mais-valia futura na venda dos direitos de inscrição desportiva do jogador. Mais se informa que, uma vez que a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD era apenas detentora de 80% dos direitos económicos do jogador, em momento anterior à cedência do jogador ao AFC Bournemouth, a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD logrou adquirir ao Tombense os 20% dos direitos económicos do jogador que ainda estavam na posse do clube brasileiro pela quantia de 4,75M€ (3,25M€ fixo, acrescido de 1,5M€ variável). A FC Porto – Futebol, SAD assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que esta transferência não contou com qualquer intervenção de intermediação.»

(em atualização)