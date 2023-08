Num ambiente descontraído e como parte de um desafio bem-humorado, Evanilson e Pepê colocaram em prática os dotes de «polícia da moda» e avaliaram o estilo dos jogadores do FC Porto.

Alguns companheiros, como João Mário, Bernardo Folha ou Zaidu reprovaram no teste da dupla brasileira, mas houve quem recebesse elogios pelo «outfit», como Galeno, Fábio Cardoso ou André Franco.

O desafio, partilhado pelo FC Porto nas redes sociais, provocou muitas gargalhadas aos jogadores brasileiros, mas certamente no balneário haverá quem não concorde com as avaliações.

Ora veja: