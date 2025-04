A permanência do Bournemouth nesta jornada da Premier League trouxe uma excelente notícia para os cofres do FC Porto: mais 2,5 milhões de euros, aos quais se juntam mais 200 mil euros já previamente arrecadados (já lá vamos).

Evanilson bisou no empate (2-2) em casa do West Ham e, em virtude da derrota do Ipswich (1-2) frente ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, o Bournemouth garantiu desde já a manutenção entre a elite do futebol inglês, cumprindo um dos requisitos para pagar ao FC Porto 2,5 milhões de euros de bónus.

Recorde-se que 200 mil euros foram assegurados logo em meados de dezembro, quando Evanilson cumpriu o primeiro lote de 15 jogos a titular ou pelo menos a jogar 45 minutos na Premier League. Entretanto, o brasileiro fez mais sete jogos (22 neste momento) depois dessa fasquia, mas já não irá nesta época atingir os 30 jogos na Premier League, o que garantiria logo mais 200 mil euros aos dragões, ficando no melhor cenário a um jogo dessa marca, uma vez que faltam apenas mais sete jornadas para o final.

O FC Porto garante assim 2,7 milhões em bónus nesta primeira época de Evanilson, ascendendo a transferência neste momento aos 39,7 milhões de euros. O valor só se alteraria até ao final da época caso o Bournemouth ainda conseguisse o apuramento para a Liga Europa (que vale um bónus de dois milhões de euros), o que dada a classificação dos «Cherries» parece improvável neste momento.

Bónus têm teto máximo de 10 milhões

Além dos 37 milhões de euros garantidos de forma fixa no negócio estabelecido entre as partes aquando da transferência no último verão, o Bournemouth pode pagar até 10 milhões de euros em bónus ao FC Porto.

Os acréscimos pela transferência de Evanilson podem continuar a ser atingidos nas próximas temporadas e é até bem provável que o FC Porto alcance um valor máximo próximo dos dez milhões de euros – chegando a um total de 47 milhões.

Os bónus serão alcançados por cada lote de 15 jogos a titular ou a jogar uma parte na Premier League (200 mil cada), pela permanência do Bournemouth (2,5 milhões, até a um máximo de três – cumprindo um máximo de 7,5 milhões), ou então atráves da qualificação da equipa inglesa para a Liga Europa ou até Liga dos Campeões (dois milhões por cada apuramento).

Refira-se que FC Porto e Bournemouth acordaram um total de 11,5 milhões de euros por objetivos, mas que o teto máximo de bónus está estipulado nos 10 milhões durante os anos de contrato de Evanilson.