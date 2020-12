O futebolista brasileiro do FC Porto, Evanilson, mostrou-se elogioso face ao trabalho do compatriota Otávio, que conheceu nesta temporada, nos azuis e brancos.

«Para mim o Otávio é uma peça fundamental no FC Porto. Sou um grande fã do trabalho dele, digo-lhe sempre, gosto do futebol dele, está sempre a apoiar-me e é uma peça fundamental, procura o jogo, arrasta, é um grande jogador», afirmou, em declarações ao Esporte Interativo, após o empate na noite de terça-feira, ante o Manchester City.

O avançado ex-Fluminense frisou ainda a «intensidade bastante alta» que o treinador, Sérgio Conceição, incute nos trabalhos da equipa.

«Nos treinos do Sérgio Conceição, a intensidade é bastante alta, ele cobra muito isso. Estou a procurar, cada vez mais rapidamente, adaptar-me a isso, procurar evoluir e melhorar o que tenho de melhorar, procurar o que ele tem para dizer-nos», notou.