Fábio Cardoso está de saída do FC Porto para reforçar os espanhóis do Sevilha, confirmou o Maisfutebol, após o As ter avançado com a informação.

Segundo foi possível apurar, o central de 31 anos, que tem contrato com o FC Porto até final desta época, sai em definitivo e os azuis e brancos vão ficar com uma percentagem do passe do atleta.

Fábio Cardoso, que não fazia parte dos planos do treinador Francesco Farioli, estava, tal como Romário Baró e André Franco, a trabalhar à parte do plantel, enquanto se resolvia a sua situação no mercado.

Franco rumou por empréstimo ao Chicago Fire (EUA) com opção de compra de 50 por cento dos direitos económicos por 1,1 milhões de euros, enquanto Baró seguiu para o Radomiak Radom (Polónia), com o FC Porto a ficar com 40 por cento do passe. A saída de Fábio Cardoso para o histórico espanhol irá, agora, acontecer num negócio em moldes semelhantes.

O atleta está a caminho de Sevilha para fazer exames e assinar contrato, preparando-se para a terceira aventura fora de Portugal, depois do Al Ain (2024/25) e do Rangers (2017/18). Com formação no RD Águeda e no Benfica – onde subiu a sénior na equipa B – Fábio Cardoso passou depois pelo Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal e Santa Clara, além do Rangers, antes de chegar ao FC Porto em 2021. Pelos dragões, fez 78 jogos, quatro golos e duas assistências.

