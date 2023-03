Fábio Silva lamenta ter saído de forma prematura do FC Porto, por entender que podia ter mostrado mais ao serviço dos dragões. O internacional sub-21 português recordou a transferência por 40 milhões de euros para o Wolverhampton, em 2020, e assumiu que o montante pago pelos ingleses foi decisivo para que deixasse o Dragão.

«Quando se paga valores como 40 milhões de euros, por vezes os clubes não podem recusar. Foi esse o meu caso. Mas tinha só 18 anos. Dói-me um pouco não ter sido capaz de mostrar um pouco mais no FC Porto. As pessoas às vezes não percebem bem o futebol. Não acordei um dia, aos 18 anos, e pensei: "Vou para os Wolves, vou jogar na Premier League". Não tive qualquer controlo sobre isso. Foi uma decisão do clube e, considerando o valor da transferência, entendo. Talvez tivesse desejado ficar um ano ou dois no clube, mas tento não pensar muito nisso», disse Fábio Silva em entrevista à Voetbal International.

O jogador de 20 anos criticou ainda as comparações que fizeram do próprio a Cristiano Ronaldo.

«Para mim, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador da história do futebol. O Messi também é fantástico, mas o Cristiano é especial. Não haverá outro jogador igual a ele. As pessoas sempre o criticaram e ele provou sempre que estavam erradas. A mentalidade dele é impressionante», vincou.

«Não é justo comparar jogadores jovens a Ronaldo. Nem é justo para ele. Os números, os recordes, os prémios que ganhou. É incomparável. É por isso que estou muito tranquilo sobre isso agora. Até os melhores de todos os tempos são criticados. Não me preocupa muito. Por vezes, o futebol é uma loucura», concluiu.

Fábio Silva começou a temporada no Anderlecht, por empréstimo dos Wolves, mas após 11 golos em 32 jogos pelos belgas, foi cedido ao PSV, onde já marcou por quatro vezes (11 jogos).