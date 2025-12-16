O FC Porto foi multado em 15.300 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação portuguesa de Futebol (FPF), na sequência de uma participação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), devido a ofensas à honra e consideração de agentes de arbitragem.

O CD da FPF sancionou os portistas por «lesão da honra e denúncia caluniosa».

Na base da queixa da APAF estava o comunicado dos dragões na reação ao caso que envolveu o árbitro Fábio Veríssimo. O episódio remonta ao início do mês de novembro, quando os dragões receberam, e venceram por 2-1, o Sp. Braga para a 10.ª jornada da Liga. Após o encontro, Fábio Veríssimo denunciou uma tentativa de pressão por parte do FC Porto.