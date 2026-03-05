Fábio Veríssimo apresentou uma participação disciplinar contra o FC Porto. O árbitro de 43 anos submeteu a queixa junto do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por denúncia caluniosa.

A origem da queixa remete para um processo anterior, referente aos factos ocorridos na vitória dos dragões em Arouca, no dia 29 de setembro de 2025. Posteriormente, o FC Porto acusou Veríssimo de ter intimidado e ameaçado dirigentes do clube após esse jogo e de concretizar essas ameaças no triunfo caseiro dos dragões sobre o Sporting de Braga (2-1), a 2 de novembro.

Após essa queixa dos dragões, Veríssimo relatou uma alegada tentativa de pressão do FC Porto. De acordo com o relatório, o árbitro deparou-se no balneário do Estádio do Dragão com um televisor a passar repetidamente alguns lances, sem que o dispositivo pudesse ser desligado.

A 27 de dezembro de 2025, o CD da FPF aplicou uma coima de 12.750 euros ao FC Porto. Com esta nova participação, Veríssimo remete a uma alegada infração do artigo 112.º-A do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que prevê multas entre 2.550 e 25.500 euros por denúncias caluniosas de clubes sobre agentes desportivos.