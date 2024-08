Fábio Vieira está a caminho e vai esta terça-feira cumprir os exames médicos e assinar pelo FC Porto.

O acordo está fechado e o médio/extremo de 24 anos vai ser emprestado pelo Arsenal aos dragões até ao final da época, sem opção de compra, tal como o Maisfutebol já adiantou.

Formado no FC Porto, o internacional sub-21 por Portugal fez 10 golos e 18 assistências em 76 jogos pela equipa principal dos azuis e brancos. Nas últimas duas temporadas ao serviço dos «Gunners», o médio de Argoncilhe fez três golos e nove assistências pela equipa de Mikel Arteta, tendo pedido algum espaço nas opções na segunda época.

Fábio Vieira, recorde-se, foi vendido pelo FC Porto para o Arsenal em 2022, a troco de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em variáveis.

A SAD azul e branca liderada por André Villas-Boas trabalhava há várias semanas o acordo com o clube londrino para o regresso do médio, algo que foi possível com a intervenção de Jorge Mendes, após estipulados os moldes da cedência de Francisco Conceição à Juventus.

Entretanto, o FC Porto já publicou nas suas redes sociais uma pista sobre o regresso.