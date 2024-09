De regresso ao FC Porto, Fábio Vieira revelou que o empréstimo aos dragões se deveu mais a si próprio do que ao clube onde se formou.

Em entrevista aos meios dos dragões, o jogador ligado ao Arsenal revelou que procurava mais minutos de jogo e, nesse sentido, o FC Porto foi a solução eleita.

«Estou feliz, como é óbvio, é a minha casa. Estou ansioso por estar no estádio, jogar em frente a estes adeptos e fazer o máximo que posso por este clube esta época», afirmou.

«Foi uma hipótese que, acima de tudo, surgiu de mim porque era uma coisa que eu já queria: ter minutos de jogo. Tive uma fase complicada em Inglaterra devido a duas leões, uma cirurgia, e senti que o FC Porto era uma boa oportunidade para continuar a crescer e a evoluir. Senti que este era o sítio certo para o fazer esta época», prosseguiu.

Apesar do passado no emblema portista, Fábio Vieira sabe que vai ter de trabalhar para conquistar o espaço que deseja: «A nível individual venho com o intuito de dar o meu melhor, nada está garantido. Vou ter de dar o meu máximo para dar o meu contributo na equipa. Quando estás a vestir esta camisola, tens de lutar por todos os títulos, todas as competições em que estás inserido. É isso que vamos tentar fazer, lutar contra todos os adversários da mesma forma, sempre com o objetivo de ganhar.»

Novo número dez do FC Porto, o esquerdino desvalorizou esse número. «É um número como qualquer outro. Costuma-se dizer que se associa o número 10 a pés esquerdos, mas isso para mim é irrelevante, porque quem joga é a pessoa e eu vou fazer exatamente isso, jogar o que eu sei, dar o máximo pelo clube e dar alegrias aos nossos adeptos», garantiu.