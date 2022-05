«[Título tem sabor diferente do primeiro?] Tem um sabor diferente. Na minha renovação, disse que tinha sido campeão aqui, que era o meu sonho, mas é completamente diferente ter adeptos ou não. Os nossos adeptos são os melhores do mundo. Tivemos um apoio fantástico durante toda a época, em todos os jogos, em todos os estádios. Um grande abraço para todos eles.

[Qualidade da formação] Prova que temos muita qualidade nos jovens e temos de a aproveitar, trabalhar todos os dias – porque, por si só, a qualidade não chega – é preciso muito trabalho, temos de ganhar coisas que não temos. É fantástico ver estes jogadores que eu me lembro de jogar com eles desde miúdo e jogar com eles nestes palcos é um sonho tornado realidade.

[Dar o salto ou ficar no FC Porto] Agora estou focado em festejar com os meus colegas e estes adeptos fantásticos. Depois, logo se vê o que se poderá passar. Mas eu quero muito continuar neste clube, amo este clube desde pequenino.

[Acreditou que João Mário podia ser lateral direito?] Nunca na vida. A primeira vez que este jogador foi para lateral direito, ele virou-se e disse: ‘Eu não sei fazer isto’.

[Mérito de Sérgio Conceição] Muito mérito por acreditar nele. Fez uma época fantástica numa posição que não é a dele. Temos de dar tudo pela equipa.

Olho para esta carinha, conheço-o desde os oito anos, moramos próximos. Entrámos aqui muito novos, fizemos a formação toda juntos. É um irmão.

Amo-te muito!»