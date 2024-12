Fábio Vieira ficou de fora dos planos de Vítor Bruno para o dérbi deste sábado entre o FC Porto e o Boavista.

Além de cair do onze, do qual fez parte nos últimos cinco jogos dos dragões, o extremo de 24 anos não integra sequer a ficha de jogo por opção do treinador, confirmou o Maisfutebol.

André Franco preenche a vaga deixada nas opções iniciais, sendo a única mexida de Vítor Bruno (que mantém Rodrigo Mora) face ao último jogo: a vitória por 3-0 sobre o Moreirense.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Otávio e Galeno; Eustáquio e Nico González, André Franco, Rodrigo Mora e Pepê; Samu.

Onze do Boavista: César; Pedro Gomes, Abascal, Filipe Ferreira e Augusto Dabó; Seba Pérez, Reisinho e Vukotic; Salvador Agra, Bozeník e Bruno Onyemaechi.

