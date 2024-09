O FC Porto confirmou esta terça-feira uma lesão de Fábio Vieira na coxa direita.

De acordo com o boletim clínico do clube portista, o esquerdino tem uma lesão muscular. O FC Porto não esclarece o tempo de paragem, mas as lesões musculares, como João Mário teve no final da época passada, costumam levar entre três e quatro semanas a debelar.

Ora por isso, Fábio Vieira está em risco de falhar vários jogos, entre os quais dois da Liga Europa: na Noruega, com o Bodo Glimt, a 25 de setembro e em casa, com o Manchester United, a 3 de outubro. Para além disso, pode ainda falhar os jogos para a Liga com o Farense, o V. Guimarães e o Arouca.

No regresso aos trabalhos depois da pausa para os compromissos internacionais, Diogo Costa foi a grande novidade para Vítor Bruno, que ainda não contou com os restantes internacionais.

Vasco Sousa e Rodrigo Mora (Sub-21), Gonçalo Ribeiro e Gonçalo Sousa (Sub-19), Nico González e Samu Omorodion (Espanha sub-21), Wendell (Brasil), Eustaquio (Canadá) e Deniz Gül (Suécia sub-21) encontram-se todos ao serviço das respetivas seleções.

Além de Fábio Vieira, Marcano continua em tratamento e fez apenas trabalho de ginásio, já Zaidu realizou treino condicionado.