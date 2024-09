O extremo Fábio Vieira (em tratamento), o central Iván Marcano (em trabalho de ginásio e tratamento) e o lateral-esquerdo Zaidu (em treino condicionado) continuam no boletim clínico do FC Porto, a dois dias do jogo com o Arouca, da 7.ª jornada da I Liga.

A equipa treinada por Vítor Bruno voltou a trabalhar nesta sexta-feira, no Olival, continuando sem poder contar com os três jogadores em pleno.

No sábado, os azuis e brancos voltam a treinar, a partir das 10 horas. Vítor Bruno fará, a partir das 17 horas, a conferência de imprensa de antevisão ao jogo, no Estádio do Dragão.

O FC Porto-Arouca está marcado para as 18 horas de domingo e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol. O árbitro do jogo é André Narciso.