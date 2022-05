Manuel Tulipa, atual treinador da equipa sub-23 do Marítimo, trabalhou de perto com três dos jovens que contribuíram para uma época de sucesso do FC Porto: Vitinha, Fábio Vieira e Francisco Conceição.

O antigo jogador orientou os sub-15, os sub-17 e os sub-19 dos dragões entre 2017 e 2020.

«O Vítor Ferreira (Vitinha) foi melhorando durante a passagem pelos sub-19 e na equipa B, mas lá ganhou uma ligação diferente com a chegada ao plantel principal e, nomeadamente, com o treino do Sérgio Conceição. É um jogador inteiro, que entende muito bem os momentos de organização de pressão e com bola. Evidencia-se por isso, já que não perdeu a sua qualidade, mas conseguiu melhorar o momento sem bola», disse Tulipa.

Fábio Vieira, porém, tem carateristicas especiais, de acordo com o ex-técnico dos dragões: «O Fábio Vieira é especial, pois consegue ver tudo com a cabeça no chão. É um jogador de último passe e com chegada à área, golo, meia distância e bolas paradas. Também melhorou em termos de orientação de pressão, mas aquilo que me surpreende é a forma como exibe a sua qualidade quando muitas equipas estão baixas no terreno e consegue decifrar o que o jogo pede. Esses jogadores são os que valem muito dinheiro.»

Manuel Tulipa, em declarações à Agência Lusa, admitiu nutrir um sentimento especial por Francisco Conceição: «É um miúdo de quem gosto especialmente, pois trabalhou mais tempo comigo. É incrível e competitivo, gosta de ganhar e está sempre à procura dos duelos. Tendo uma enorme margem de crescimento, tem de ser muito bem utilizado. Ele precisava de crescer no momento em que as equipas estão baixas e penso que foi por aí. Depois, aprendeu uma coisa que, para mim, é fundamental: tendo como pé dominante o esquerdo, joga desde a direita e consegue também enganar para fora, dificultando quem o defende», frisou o treinador.