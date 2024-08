O FC Porto anunciou esta terça-feira o regresso de Fábio Vieira, por empréstimo até ao fim da temporada.

Através das redes sociais, os azuis e brancos partilharam uma fotografia do médio português, que «herda» a camisola 10, anteriormente utilizada por Francisco Conceição, já oficializado na Juventus.

Tal como o Maisfutebol já tinha adiantado, Fábio Vieira é o substituto do internacional português e além da cedência, o FC Porto não fica com uma opção de compra pelo jogador.

Recordar que o médio deixou os dragões na época 2022/23 para rumar a Londres, onde realizou 49 jogos e fez ainda três golos e nove assistências com a camisola dos «gunners». Com pouco espaço para agarrar a titularidade no Arsenal, regressa assim por empréstimo ao FC Porto, clube que representou praticamente durante toda a formação.

Fábio Vieira just landed 💙🐉

“This is it, this is happening”#InvictosdeCoração pic.twitter.com/HJZEHHUfiF — FC Porto (@FCPorto) August 27, 2024

(em atualização)