O FC Porto confirmou, esta terça-feira, o regresso de Fábio Vieira ao Arsenal.

Em comunicado e através das redes sociais, os azuis e brancos despediram-se do médio de 25 anos, que esteve cedido por empréstimo ao clube durante a última temporada. Ao todo, Fábio Vieira fez cinco golos e seis assistências em 42 jogos pela equipa principal do FC Porto.

Recorde-se que o jogador saiu para os «gunners» no verão de 2022, a troco de 35 milhões de euros, com mais cinco mediante variáveis. Em dois anos no Arsenal, Fábio Vieira fez 49 jogos pela equipa principal, com um total de três golos e nove assistências.

Veja aqui o vídeo de despedida do FC Porto para Fábio Vieira: