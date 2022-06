O agente do futebolista argentino Facundo Farías afirmou que a Roma, treinada pelo português José Mourinho, e o FC Porto, são os dois clubes com maior interesse e na frente pela contratação do atleta de 19 anos do Colon Santa Fe.

«Para o Farías, é uma corrida a dois entre Roma e FC Porto, a questão é entre estes dois clubes. A Juventus contactou, o Milan falou connosco, mas os clubes mais interessados são Roma e FC Porto», afirmou Sendoa, citado em declarações ao portal italiano Romagiallorossa.

«O PSG também mostrou interesse no Facundo, pois o Luís Campos é meu amigo, mas não sei que passos concretos poderão dar. O Manchester United também pediu informações, mas devo dizer que FC Porto e Roma são as equipas que, neste momento, estão em vantagem por Farias. Também houve abordagens de clubes neerlandeses por ele, mas repito: é um frente a frente entre Roma e FC Porto por Facundo», referiu.

Farías é um médio ofensivo de 19 anos que já se estreou na equipa principal do Colón em 2019/2020. Na última temporada, ganhou maior preponderência no elenco principal e mantem-na em 2022, já com presenças e golos não só nas provas internas, como também na Libertadores.