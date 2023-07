Declarações do avançado do Rayo Vallecano, Radamel Falcao, ao Porto Canal, à margem do seu regresso ao Estádio do Dragão este sábado, para o duelo particular entre a equipa espanhola e o FC Porto:

«Para mim é um orgulho receber o carinho de toda a gente no FC Porto. Vir ao Dragão, à cidade, e recordar tantos momentos bons, toca-me no coração. Emoção? Sim, claro. O FC Porto é muito importante para mim e para a minha família.

Os adeptos do FC Porto nunca deixaram de apoiar-me, sempre me fizeram sentir que fazia parte da instituição e que fui importante para o clube, e isso a mim sempre me encheu o coração.

[Melhores momentos no FC Porto] Os golos ao Benfica e o título da Liga Europa, foi algo maravilhoso para mim, para a minha família e para o clube.

Tenho uma grande relação com as pessoas do clube e com os meus companheiros de equipa da altura, continuamos em contacto. Foi um grupo maravilhoso e até hoje continuamos em contacto.

É difícil vir [ao Estádio do Dragão]com outra camisola, defender outras cores, o carinho é mútuo, mas tenho de saber gerir isso.

[Continua a acompanhar os jogos do FC Porto?] Continuo a acompanhar. Fui ver o jogo com o Atlético de Madrid no ano passado, para a Liga dos Campeões. Têm um grupo de trabalho excelente, uma equipa técnica muito boa e jogadores com muita ambição, que é o que é preciso.

[Diferença para a Liga Europa ganha com o FC Porto face ao triunfo com o Atlético de Madrid] Com o Atlético de Madrid já tinha a experiência de viver uma final europeia e consegui desfrutar mais. Com o FC Porto tínhamos tanta vontade de ganhar que fizemos o golo e só queríamos que o jogo acabasse. Não conseguimos desfrutar tanto.»