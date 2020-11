Evanilson, avançado do FC Porto, e Gustavo Assunção, médio do Famalicão, estrearam-se pela seleção olímpica na última madrugada, no triunfo por 3-1 sobre a Coreia do Sul.

Os dois atletas até entraram juntos em campo e jogaram pouco mais de cinco minutos, no Estádio Al Salam, no Egipto.

Os golos brasileiros na partida foram marcados por Matheus Cunha, Rodrygo e Reinier, que ajudaram a dar a volta ao marcador, depois de Lee Donggyeong ter inaugurado o marcador.