Um póquer de Taremi (hat-trick de penáltis) mantém o FC Porto na luta pelo título e à espera do que vai fazer o Benfica no clássico deste domingo. Quatro grandes penalidades, três para os portistas e uma para os famalicenses, seis golos, mais um anulado, estádio cheio e muita emoção marcou o reencontro entre dragões e Famalicão, após a partida da Taça de Portugal.

Os azuis e brancos entraram a todo o gás e rapidamente chegaram ao 2-0. A reação da turma minhota chegou ainda antes do descanso, com dois golos a deixar tudo empatado ao intervalo. Na segunda metade, duas grandes penalidades assinaladas pelo VAR e confirmadas por Fábio Veríssimo deram o descanso à equipa de Sérgio Conceição, muito assobiado em Famalicão – tal como Pepe.

Uribe no banco

Sem margem para erro, com os olhos ainda no título, Sérgio Conceição mudou quatro peças no xadrez que defrontou o Casa Pia. Marcano e Otávio regressaram ao onze, Uribe ficou no banco – a maior surpresa – e entrou Grujic e, para o ataque, Toni Martinez entrou para o lugar de Evanilson.

Do lado famalicense, João Pedro Sousa foi forçado a mexer no onze que alinhou de início frente ao Vizela. Francisco Moura, castigado, e Cádiz, lesionado, saíram e deram lugar a Rúben Lima e Dobre. O Famalicão entrou em campo a saber que já não podia chegar a um lugar europeu – o Arouca havia vencido na véspera –, mas vinha com o orgulho ferido depois de ter sido eliminado pelos dragões na Taça de Portugal, já no final do prolongamento.

Entrada de dragão

O FC Porto teve uma entrada de dragão. Logo no segundo minuto, Luiz Júnior impediu o golo de Eustáquio, que apareceu solto na área após assistência de Toni Martinez. Contudo, no minuto seguinte, Otávio foi carregado na área por Ivo Rodrigues e Fábio Veríssimo assinalou grande penalidade. Chamado a converter, Taremi tentou o penálti à Panenka, mas Luiz Júnior não foi em conversas e agarrou o esférico.

Contudo, o árbitro mandou repetir por violação da área de Riccieli. Na segunda tentativa, o iraniano atirou colocado e abriu o marcador. Só dava Porto e, pouco depois, Otávio, com o passe magistral, isolou Medi Taremi que tirou Luiz Júnior da frente a bisou no encontro. Tudo parecia fácil para os portistas que ainda viram Galeno, numa fantástica jogada individual, ficar perto do terceiro.

Tudo mudou pouco depois da meia hora de jogo. Os dragões tentavam congelar o jogo, mas do outro lado estava uma equipa cheia de qualidade e que iria reduzir. Insistência do lado direito, cruzamento de Dobre a encontrar Iván Jaime solto na área a cabecear para o golo.

Os portistas acusaram o golo e o Famalicão aproveitou para, em cima do descanso, chegar ao empate. Falta na área de Pepê sobre Pablo e, na conversão, Colombatto a levar tudo para o descanso empatado.

Taremi completa póquer

O início da segunda metade foi algo incaracterístico, com as duas equipas a perderem muitas bolas e a não conseguirem criar jogadas de perigo como no primeiro tempo. Ainda assim, eram os portistas que tinham mais bola e que chegavam mais vezes à baliza contrário. Num desses lances, após boa jogada coletiva, Eustáquio remata de fora da área e Zaydou corta o esférico com a mão.

Alertado pelo VAR, Fábio Veríssimo foi ver as imagens e assinalou grande penalidade. Na conversão, Medi Taremi rematou colocado para o 3-2. Luiz Júnior ainda adivinhou o lado, mas não chegou ao esférico. Pouco depois, nova chamada do VAR e novo penálti. Pisão do central Otávio sobre Evanilson e, o suspeito do costume, da marca dos onze metros, a fazer o quarto tento do desafio.

O Famalicão, apesar das alterações protagonizadas por João Pedro Sousa, não conseguia reagir e despediu-se dos seus adeptos com uma derrota. Até ao final os portistas estiveram mais perto do quinto do que os famalicenses de reduzir. Vitória sofrida, mas justa dos dragões.