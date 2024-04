O FC Porto empatou este sábado (2-2) em casa com o Famalicão, num jogo em que esteve duas vezes a perder.

Jhonder Cádiz acabou por ser a figura da partida, ele que marcou os gois golos do Famalicão (9 e 45 minutos). Youssouf na própria baliza (aos 17 minutos), e Taremi (aos 82 minutos), fizeram os golos do FC Porto, que ainda acabou reduzido a dez por expulsão de Evanilson com vermelho direto nos descontos.