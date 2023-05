Depois do intenso duelo das meias-finais da Taça de Portugal, Famalicão e FC Porto voltam a defrontar-se, desta vez para o campeonato, mais concretamente a contar para a 33.ª jornada da Liga.

Um partida que pode ser decisiva, pela negativa, para ambas as equipas. O Famalicão tem de ganhar para manter vivo o sonho de apurar-se para a Liga Conferência – e isso pode nem chegar. Já o FC Porto também está obrigado a vencer, isto se quiser continuar a acreditar que a decisão do título só vai decidir-se na última jornada – depende do que o Benfica fizer no domingo frente ao Sporting.

Nos famalicenses, João Pedro Sousa está a contas com algumas baixas: Cádiz (lesionado) e Francisco Moura e Leonardo Sanca (castigados) são baixas certas e o técnico revelou que há alguns jogadores com covid-19.

Nos dragões, João Mário é a única baixa certa. Marcano e Otávio, ausentes da vitória frente ao Casa Pia por castigo, estão de regresso às opções de Sérgio Conceição.

