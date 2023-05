Otávio, médio do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após o apuramento para a final da Taça de Portugal, com um grande golo do médio internacional português já nos descontos do prolongamento.

«Sobrou a bola e só tive de chutar. Fui feliz no remate e o mais importante é que estamos na final. Temos de descansar porque corremos muito hoje e temos um jogo importante com o Arouca. Vamos ter tempo para descansar, temos é de trabalhar para ganhar.

O Famalicão fez um grande jogo e é sempre assim: contra nós dão a vida. Mas estamos preparados para isso e conseguimos vencer.»

[é a quarta final da Taça em seis anos]

«A nossa consistência permite que estejamos sempre a brigar por títulos. E também ainda estamos na luta pelo campeonato, queremos ganhar os dois títulos que ainda temos em disputa.»