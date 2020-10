O avançado espanhol Toni Martínez assumiu que está a realizar múltiplos sonhos em simultâneo com a chegada ao FC Porto e admite que não esperava dar tal salto na carreira de forma tão breve, após ter chegado a Portugal para o Famalicão há pouco mais de um ano.

«Ao assinar pelo FC Porto, realizei muitos sonhos ao mesmo tempo. Jogar por um grande clube da Europa, ter oportunidade de disputar a Liga dos Campeões, lutar para conquistar títulos. Mas ainda tenho outros sonhos e um deles é chegar a jogar pela seleção nacional», afirmou o jogador de 23 anos, em declarações ao jornal As.

«É certo que cheguei a Portugal com o objetivo de que algum dia olhassem para mim, mas não esperava que esse momento chegasse tão rapidamente. Nem nos meus melhores sonhos imaginei jogar num clube como o FC Porto, mas neste desporto a vida pode mudar num ano. É a recompensa de muito trabalho», considerou, ainda, com a consciência de que precisa de trabalhar arduamente para te a oportunidade nos dragões.

«Sei que com Sérgio Conceição há que trabalhar, não há outra forma. O que trabalha joga, o que não trabalha, não», notou.

O antigo jogador do Famalicão revelou também que a chegada aos famalicenses se tornou na melhor decisão da carreira, apesar de ser mais fácil analisar à posteriori, uma vez que a época correu bem a nível pessoal e coletivo: 39 jogos, 14 golos e o sexto lugar na I Liga, na primeira temporada do clube no principal escalão, ao fim de 25 anos.

«Agora pode parecer uma vantagem, mas pareceu-me um bom projeto desde o primeiro momento. Vi Nehuén Pérez, Racic, Álex Centelles… e pensei: “se todos escolheram este clube é por alguma coisa”. Posso dizer que foi a decisão mais acertada da minha vida. Falei com o mister [João Pedro Sousa], que conhecia de Inglaterra e não pôde dar-me mais confiança», respondeu.

Martínez admitiu ainda que o interesse do FC Porto foi algo que surgiu há alguns meses e que não quis acreditar quando viu o calendário da Liga dos Campeões, que leva o FC Porto a Inglaterra na primeira jornada, país onde não teve oportunidade na equipa principal do West Ham.

«Desde o dia que soube do interesse do FC Porto que vi todos os seus jogos. Converteu-se numa motivação pessoal. Comecei a lutar com o objetivo de acabar aqui. Eu já via, porque gosto de ver futebol. Sou o tipo que chega ao sábado e se senta a ver futebol às três e levanta-se no dia seguinte. Quando saiu o calendário e vi que no primeiro jogo ia voltar a Inglaterra, não acreditei. Ainda há pouco saí do West Ham, porque não me deram oportunidade na primeira equipa. Agora, volto com um clube como o FC Porto para jogar a Liga dos Campeões. Dei um passo atrás para dar seis em frente. Desfrutemos, porque o City-Porto vai ser um jogaço», referiu.