O FC Porto perdeu novamente pontos, com um empate em Famalicão, e o pós-jogo foi muito quente. Enquanto os adeptos da equipa da casa lançavam fogo de artifício no exterior do recinto, a contestação era enorme junto da bancada portista.

«Vítor, cab..., pede a demissão», ouviu-se em Famalicão, por entre muitos assobios e apupos à equipa. Vítor Bruno encarou então os adeptos à frente dos jogadores e choveram objetos sobre o relvado, tendo o treinador quase sido atingido por uma garrafa.