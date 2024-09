FIGURA: Samu

Entrou em campo já na meia hora final e com o jogo empatado e demorou cerca de dez minutos a marcar o golo que decidiu a partida. Desengane-se, porém, quem pense que o empolgamento das bancadas com Samu começou aí. Os aplausos ecoaram em decibéis mais elevados quando Vítor Bruno decidiu lançá-lo no jogo e o público entrou quase em apoteose quando o corpulento sub-21 espanhol sprintou até à linha lateral para ganhar na raça uma bola dividida. Samu, uum miúdo de 20 anos (sublinhe-se), tem uma capacidade física e uma velocidade capazes de marcarem diferenças no futebol português e não tardará em impor-se como o ponta de lança de referência no eixo do ataque portista. O golo, pleno de oportunismo, com que decidiu o jogo esta tarde no Dragão será só o ponto de viragem para finalmente assumir a titularidade na equipa. Saiu do relvado, como quem abandona o palco após um encore, já alguns minutos depois da restante equipa, após ter acedido aos pedidos por fotos dos adeptos na bancada. Assim nasce um ídolo.

MOMENTO: minuto 75; o show de «Samu The Kid»

Bolas aos ferros foram quatro, mais uma mão cheia de golos de grandes defesas de Ricardo Velho e outra de golos cantados desperdiçados. O FC Porto produziu muito, mas só chegou de bola corrida ao golo quando Vítor Bruno colocou em campo um ponta de lança fisicamente poderoso lá na frente. Samu entrou, viu e fez a recarga para o golo da vitória, apesar dos protestos do Farense por pisão a Poloni. Que jeito dá ter um goleador em potência lá na frente.

OUTROS DESTAQUES:

Galeno

Aos 13 minutos recebeu uma das ovações da tarde em jeito de conforto pela transferência falhada para o Al Ittihad, no último dia do mercado, e de reconhecimento pela sua importância na equipa. Aos 48m às palmas juntaram-se os gritos de golo, quando converteu um penálti cometido sobre si. Para lá destes dois momentos, Galeno esteve em várias ocasiões de golo. Falhou uma oportunidade logo a abrir, atirou uma bola à barra já na segunda parte e mostrou que mais adiantado é capaz de desequilibrar ainda mais o jogo.

Otávio

Não está aqui por bons motivos. Pela segunda jornada consecutiva, comete um erro que vale um golo ao adversário. Depois de Gyökeres, desta vez foi Tomané a capitalizar a má abordagem do central portista. Ainda assim, é inegável que Otávio tem um enorme potencial, um pouco a fazer lembrar algumas falhas de Pepe no início de carreira. Serão dores de crescimento?

Nehuén Pérez e Francisco Moura

Vítor Bruno reformulou a linha defensiva, lançou os dois reforços como novidade e bem pode dizer-se que ambos foram apostas acertadas. Moura mostrou entrosamento ofensivo, Nehuén deixa vislumbrar qualidade para se assumir como patrão no eixo defensivo.

Ricardo Velho

Quando não era o desacerto do ataque portista, era o guardião do Farense a evitar o golo. Um muro algarvio, difícil de ultrapassar pelos dragões. Ricardo Velho fez mais de uma mão cheia de defesas de golo numa exibição que só não foi memorável para derrota da equipa. Como referiu José Mota na sala de imprensa, o guardião do Farense merece outro patamar e possivelmente até uma chamada à Seleção Nacional.

Tomané

Um lobo solitário em alguns momentos, manteve a defesa portista sempre em alerta. O trabalho incansável teve a sua compensação com o golo aos 51 minutos, a aproveitar um erro de Otávio.